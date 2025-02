Il Papa, ho ancora la bronchite, non posso leggere

agenzia

Ma riprende la parola per un nuovo appello per la pace

CITTÀ DEL VATICANO, 12 FEB – Il Papa ha cominciato a leggere la catechesi dell’udienza generale ma poi si è subito interrotto e ha ceduto il testo da leggere ad un suo collaboratore, don Pierluigi Giroli. “E adesso mi permetto di chiedere al sacerdote, al lettore, che continua a leggere perché io con la mia bronchite non posso ancora spero che la prossima volta possa”, ha detto ai fedeli presenti nell’Aula Paolo VI. Il Pontefice ha però voluto pronunciare di persona un nuovo appello per la pace: “Penso a tanti Paesi che sono in guerra. Sorelle, fratelli, preghiamo per la pace, facciamo del tutto per la pace, non dimenticatevi che la guerra è una sconfitta sempre. Noi non siamo nati per uccidere ma per far crescere i popoli”, ha detto alla fine dell’udienza generale. “Che si trovino cammini di pace. Per favore, nella vostra preghiera quotidiana chiedete la pace” per “la martoriata Ucraina, quanto soffre! Pensate alla Palestina, a Israele, al Myanmar, al Nord Kivu, Sud Sudan, tanti Paesi in guerra. Per favore preghiamo per la pace, facciamo penitenza per la pace”, l’invito di Papa Francesco.

