Il Papa, “lavoro più stressante, serve ambiente più umano”

agenzia

In un video in passaggio dell'udienza con Confesercenti

ROMA, 19 NOV – “Grazie per quello che fate. E’ importante lavorare per creare sempre un ambiente più umano, perchè il lavoro diventa più stressante”, dice il Papa. Trasmettendo un video, all’assemblea di Confesercenti, la presidente Patrizia De Luise ha mostrato alla platea un passaggio delle parole di Papa Francesco durante un udienza privata, sabato scorso, a Santa Marta, con la giunta dell’associazione. “Sempre – dice il Papa – domando ai genitori giovani, soprattutto ai papà: tu giochi con tuo figlio? ‘Quando esco da casa lui dorme, quando torno lui sta dormendo’. Papà che stanno fuori casa per lavoro tutta la giornata: questo non è giusto. Deve lavorare per dare da mangiare alla famiglia”. “E’ importante l’umanesimo”, evidenzia: “Conosco tante imprese che sono brave in questo, che fanno un lavoro di vicinanza con gli operai”. “Un operaio, un impiegato, un caposezione: prima di tutto è un uomo o una donna, dietro c’è una famiglia, dobbiamo custodire l’umanità di quest’uomo e questa donna”. Il Papa accenna a circostanze, a Paesi, dove c’è un “lavoro schiavo, non perchè si schiavizza la gente ma perchè c’è una cultura del lavoro” con un ritmo senza tregua. Così “non c’è il tempo “per stare in famiglia”, serve “un equilibrio bello nei rapporti con i lavoratori”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA