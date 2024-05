Il Papa, “le donne artiste insegnano”, e cita Frida Khalo

agenzia

Francesco con gli artisti, visita la Biennale di Venezia

CITTÀ DEL VATICANO, 28 APR – “È vero che nessuno ha il monopolio del dolore umano. Ma ci sono una gioia e una sofferenza che si uniscono nel femminile in una forma unica e di cui dobbiamo metterci in ascolto, perché hanno qualcosa di importante da insegnarci. Penso ad artiste come Frida Khalo, Corita Kent o Louise Bourgeois e tante altre. Mi auguro con tutto il cuore che l’arte contemporanea possa aprire il nostro sguardo, aiutandoci a valorizzare adeguatamente il contributo delle donne, come coprotagoniste dell’avventura umana”. Lo ha detto il Papa parlando agli artisti nella sua visita alla Biennale di Venezia.

