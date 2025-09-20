Il Papa, ‘non c’è giustizia se condizioni di vita sono disumane’

agenzia

"Tanti popoli vivono in una situazione inaccettabile"

CITTÀ DEL VATICANO, 20 SET – Il Papa, nel discorso agli operatori di giustizia, ha sottolineato che “il Giubileo invita a riflettere anche su un aspetto della giustizia che spesso non è sufficientemente focalizzato: ossia sulla realtà di tanti Paesi e popoli che hanno ‘fame e sete di giustizia’, perché le loro condizioni di vita sono talmente inique e disumane da risultare inaccettabili”. Citando Sant’Agostino ha aggiunto: “E’ impossibile che si abbia il diritto in uno Stato in cui non si ha vera giustizia”. “All’attuale panorama internazionale andrebbero dunque applicate queste sentenze perennemente valide”, ha commentato Leone.

