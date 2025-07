++ Il Papa, perdonarsi costa fatica ma unica via per pace ++

agenzia

CITTÀ DEL VATICANO, 20 LUG – Del tempo estivo, “facciamone l’occasione per prenderci cura gli uni degli altri”, “per offrirci reciprocamente comprensione” ma “facciamolo con coraggio. Promuoveremo, in questo modo, nella solidarietà e nella condivisione della fede e della vita, una cultura di pace”, “tra le persone, tra i popoli, tra le religioni”. Lo dice papa Leone nell’omelia della messa. “Tutto ciò costa fatica. Sia il servizio che l’ascolto non sono sempre facili”, “costa fatica perdonarsi quando si sbaglia”, “ma è solo così che nella vita si costruisce qualcosa di buono e che tra le persone nascono e crescono relazioni autentiche e forti”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA