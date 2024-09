Il Papa, preoccupa allargamento del conflitto in Palestina

agenzia

"Sia pace in Terra Santa,non si metta in discussione status quo"

CITTÀ DEL VATICANO, 01 SET – “Rivolgo con preoccupazione il mio pensiero al conflitto in Palestina, Israele che rischia di allargarsi ad altre città palestinesi. Faccio appello affinché non si fermino i negoziati e si cessi subito il fuoco. Si rilascino gli ostaggi. Si soccorra la popolazione a Gaza dove si stanno anche diffondendo tante malattie inclusa la poliomielite”. Lo ha detto il Papa all’Angelus. “Sia pace in Terra Santa, sia pace in Gerusalemme. La città santa sia luogo di incontro dove i cristiani, gli ebrei e i musulmani si sentano rispettati e accolti. E nessuno metta in discussione lo status quo dei rispettivi luoghi santi”, ha aggiunto Papa Francesco.

