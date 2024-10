Il Papa riduce lo stipendio ai cardinali

agenzia

Via la Gratifica per la Segreteria e l'Indennità di Ufficio

CITTÀ DEL VATICANO, 23 OTT – Il Papa chiede ai cardinali di stringere la cinghia per contenere il deficit del bilancio vaticano. Per questo “ha disposto che venga sospesa l’erogazione della ‘Gratifica per la Segreteria’ e della ‘Indennità di Ufficio’ finora riconosciute tra gli emolumenti mensili” spettanti ai cardinali di Curia. Lo indica il Prefetto dell’Economia Maximino Caballero Ledo in una lettera inviata ai cardinali interessati. Il Prefetto annuncia nella stessa lettera anche “altre misure” che “richiederanno il contributo da parte di tutti”.

