Il Papa su attacco in Qatar, “la situazione è molto grave”

agenzia

"Cerco parlare con parroco Gaza dopo nuovo ordine evacuazione"

CASTEL GANDOLFO, 09 SET – “In questi minuti ci sono notizie veramente gravi, l’attacco di Israele contro alcuni leader di Hamas in Qatar. Tutta la situazione è molto grave”, “non sappiamo dove vanno le cose, dobbiamo pregare”. Lo ha detto il Papa all’uscita di Villa Barberini a Castel Gandolfo parlando con i giornalisti. Ad una domanda sul nuovo ordine di evacuazione di Israele per Gaza City, Leone ha risposto: “Ho cercato il parroco, non ho notizia, stavano bene, dopo questo nuovo ordine non sono sicuro”.

