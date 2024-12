Il Patriarca Pizzaballa è entrato a Gaza

agenzia

Una "visita di solidarietà" in vista del Natale

CITTÀ DEL VATICANO, 22 DIC – Il Patriarca di Gerusalemme dei Latini, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, “è entrato nella Striscia di Gaza questa mattina e ha raggiunto il compound della parrocchia della Sacra Famiglia per una visita di solidarietà e la celebrazione del Natale”. Lo riferisce il Patriarcato di Gerusalemme. Il Papa ieri mattina, nel discorso di Natale alla Curia, aveva denunciato che il Patriarca non era potuto entrare nella Striscia, nonostante le assicurazioni di Israele. L’ambasciata israeliana presso la Santa Sede aveva replicato che invece il cardinale Pizzaballa aveva ricevuto il permesso. E’ possibile che ci sia stato qualche problema di tempistica a causa della difficile situazione a Gaza. Pizzaballa, alla vigilia di ogni celebrazione importante, come il Natale, visita le sue comunità parrocchiali.

