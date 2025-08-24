Il Perù chiude 88 porti per una forte mareggiata nel Pacifico

agenzia

Aliseo porta onde pericolose, vietati la pesca e il diporto

LIMA, 24 AGO – Il Perù ha chiuso 88 dei suoi 122 porti a causa di una forte mareggiata che ha colpito le sue coste, causate da forti venti associati all’alta pressione del Pacifico meridionale. Lo fanno sapere le autorità marittime, precisando di avere sospeso ogni attività marittima, di pesca o ricreative. La chiusura dei terminal marittimi potrebbe essere estesa a seconda della gravità del fenomeno, che dovrebbe durare fino a metà della prossima settimana. Il fenomeno ha anche causato un calo delle temperature e tempeste di sabbia a Pisco e Paracas, sulla costa centrale del Perù, dove i venti hanno raggiunto i 63 chilometri orari, ha riferito il Servizio Meteorologico Nazionale. L’Alto Pacifico Meridionale è un forte e persistente aliseo che ha origine al largo delle coste del Perù e del Cile settentrionale, e che crea un’alta pressione atmosferica dovuta a una massa d’aria fredda, stabile e secca, ha spiegato il Servizio Meteorologico. Tra la fine del 2024 e il gennaio 2025, alcune zone costiere del Perù e del Cile sono state colpite da onde molto forti.

