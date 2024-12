agenzia

Il Brent sale a 73,47 dollari

MILANO, 13 DIC – Il petrolio è in lieve aumento in avvio di giornata. Il greggio Wti del Texas sale dello 0,12% a 70,09 dollari al barile. Il brent passa di mano a 73,47 dollari al barile, con un incremento del 0,10 per cento.

