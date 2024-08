agenzia

Il brent è a 76,11 dollari (-0,91%)

ROMA, 05 AGO – Il petrolio è in netto calo in avvio di settimana con le quotazioni ancora condizionate dai timori di una recessione: il wti è a 72,78 dollari al barile in calo dell’1,01%. Il brent è a 76,11 dollari (-0,91%).

