Trattato a 83,43 dollari al barile

ROMA, 18 LUG – Il petrolio è in rialzo in avvio di contrattazioni: il wti è scambiato a 83,43 dollari al barile, in aumento dello 0,70%. Il brent è a 85,46 dollari (+0,45%).

