In rialzo anche il Wti a 67,5 dollari al barile

ROMA, 09 DIC – Prezzi del petrolio in rialzo questa mattina, trascinati dagli accadimenti in Siria. Il contratto sul Wti per gennaio guadagna lo 0,43% a 67,5 dollari mentre il contratto per febbraio del Brent sale dello 0,38% a 71,4 dollari al barile.

