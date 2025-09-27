agenzia
‘Il piano Trump per Gaza prevede graduale ritiro Idf’
Cnn, 'Dopo rilascio di tutti gli ostaggi entro 48 ore da intesa'
ROMA, 27 SET – Tra i 21 punti del piano Trump per Gaza c’è anche il ritiro graduale delle truppe israeliane dalla Striscia, preceduto dal rilascio di tutti gli ostaggi entro 48 ore dalla sigla dell’intesa. Lo riferisce la Cnn citando fonti informate. Il piano includerebbe anche la liberazione di migliaia di detenuti palestinesi inclusi oltre 100 con sentenze all’ergastolo.
