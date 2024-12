Il Ppe approva il piano sull’auto, ‘no a multe Ue nel 2025’

agenzia

I Popolari chiedono flessibilità a Bruxelles

BRUXELLES, 11 DIC – Il Partito popolare europeo ha approvato il ‘piano per salvare l’industria dell’automotive’ per chiedere a Bruxelles di rivedere il sistema delle multe previste dal 2025 per le case automobilistiche che non centrano i target intermedi di tagli delle emissioni. Nel documento il Ppe chiede anche di garantire un approccio ‘tecnologicamente neutrale’ al traguardo finale del 2035 (che prevede lo stop ai nuovi veicoli a benzina e diesel), per consentire l’uso un mix di tecnologie più ampio rispetto al solo elettrico e idrogeno, tra cui biocarburanti ed e-fuels. Gli eurodeputati del gruppo chiedono alla Commissione Ue di “presentare il prima possibile una proposta per garantire flessibilità” all’automotive.

