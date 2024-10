agenzia

PALERMO (ITALPRESS) – Sabato 19 ottobre, nella Chiesa dei Servi di Forlimpopoli, verrá consegnato il Premio Artusi 2024 allo chef Filippo la Mantia. Ogni anno dal 1997, infatti, la cittá di Forlimpopoli, in onore del concittadino Pellegrino Artusi, autore de “La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene” considerata una pietra miliare della gastronomia italiana assegna, nell’ambito delle manifestazioni artusiane, un Premio ad un personaggio che, a qualsiasi titolo, si sia distinto per l’originale contributo dato alla riflessione sui rapporti fra uomo e cibo. E quest’anno, su proposta del Comitato Scientifico di Casa Artusi, é stato assegnato allo chef La Mantia con questa motivazione “per il grande impegno volto a mettere al centro la cucina come veicolo di pace, solidarietá e tolleranza, con particolare riferimento al mondo delle carceri italiane”. II Premio consiste in una scultura in bronzo del busto di Artusi ad opera dell’artista Pasquale Marzelli. Al termine della cerimonia, prevista alle 17, seguirá un aperitivo, a cura di Casa Artusi con Filippo la Mantia, e musica dal vivo con Giuseppe Scarpato. – Foto Premio Artusi 2024 – (ITALPRESS). col3/com 12-Ott-24 11:32

