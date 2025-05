Il presidente brasiliano affetto da labirintite

agenzia

Lula già dimesso dall'ospedale, diagnosi dopo vertigini

BRASILIA, 27 MAG – Al presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva, di 79 anni, è stata diagnosticata una labirintite dopo aver avvertito un malessere nel pomeriggio di ieri: è quanto emerge dal referto medico dell’Ospedale Sirio-Libanese di Brasilia, dove era stato ricoverato. “Il presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha presentato un caso di vertigine con diagnosi di labirintite”, si legge nel referto. Dopo esami diagnostici per immagini e analisi del sangue, è stato dimesso e ora riposa nel Palácio da Alvorada, la residenza ufficiale della Presidenza. I risultati dei test erano nella norma. Per ora sarebbe stata esclusa qualsiasi correlazione tra le sue condizioni di salute e l’intervento chirurgico alla testa a cui si era sottoposto lo scorso dicembre dopo una caduta in casa.

