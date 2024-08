agenzia

Ad Amsterdam le quotazioni in flessione dello 0,2%

MILANO, 14 AGO – Avvio in calo per il prezzo del gas. Dopo l’incursione delle truppe ucraine in Russia, gli operatori guardano al livello degli stoccaggi che superano il 90%. Ad Amsterdam le quotazioni registrano una flessione dello 0,2% a 39,4 euro al megawattora.

