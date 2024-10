agenzia

Ad Amsterdam le quotazioni scendono del 3,3%

MILANO, 08 OTT – Il prezzo del gas chiude in netto calo con gli operatori che guardano al livello degli stoccaggi a circa il 95 per cento. Un elemento che consente di ridurre i timori per i rischi di eventuali interruzioni a causa delle tensioni geopolitiche. Ad Amsterdam le quotazioni scendono del 3,3% a 38,9 euro al megawattora.

