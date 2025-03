agenzia

Ad Amsterdam le quotazioni scendono dell'1,8%

MILANO, 28 FEB – Chiusura in calo per il prezzo del gas. Gli operatori guardano alle trattative per la pace tra Ucraina e Russia. Sotto i riflettori anche l’andamento delle condizioni climatiche e i livelli degli stoccaggi. Ad Amsterdam le quotazioni scendono dell’1,8% a 44,32 euro al megawattora.

