Il prezzo del gas dimezza il calo e viaggia a 39,5 euro

Flessione con ottimismo su flussi transito e clima mite

MILANO, 01 NOV – Il prezzo del gas dimezza il calo a metà giornata con i contratti Ttf che ad Amsterdam cedono il 2% a 39,7 euro al megawattora. Ad incidere sulla flessione, da una parte, l’ottimismo sui flussi di transito e dall’altra la previsione di un clima mite e secco con temperature più calde rispetto alla media trentennale in tutta Europa. Nel Vecchio Continente, secondo quanto riporta Bloomberg, i buyers sarebbero vicini ad un accordo con l’Azerbaigian per mantenere le forniture una volta che l’intesa di transito Russia-Ucraina scadrà alla fine dell’anno. Le compagnie di Ungheria e Slovacchia firmerebbero un contratto per 12-14 miliardi di metri cubi di gas all’anno dall’Azerbaigian. L’accordo utilizzerebbe la stessa rete di gasdotti del gas russo attraverso l’Ucraina verso l’Unione Europea.

