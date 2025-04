Il prezzo del gas in apertura scende sotto i 40 euro

agenzia

Ad Amsterdam le quotazioni in flessione del 3,3%

MILANO, 03 APR – Il prezzo del gas scende sotto i 40 euro in avvio di seduta, con l’arrivo dei dazi americani e mentre si attendono gli sviluppi delle trattative di pace tra Russia e Ucraina. Le quotazioni sono in flessione con gli analisti che vedono un rallentamento dell’economia ed una minor richiesta di gas per l’industria. Ad Amsterdam il prezzo scende del 3,7% a 39,75 euro al megawattora.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA