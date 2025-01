Il prezzo della comodità: Kaspersky svela come le app più usate minacciano la privacy

agenzia

In occasione del Data Privacy Day, Kaspersky mette in evidenza i rischi per la privacy, spesso trascurati, legati all’uso delle applicazioni più diffuse. Tra queste, ci sono i social media, le app di e-commerce, fitness e health tracking. Se da un lato queste applicazioni ci offrono numerose comodità, dall’altro raccolgono e condividono enormi quantità di dati personali, esponendo gli utenti a potenziali rischi per la sicurezza.

Molte delle app che sono utilizzate quotidianamente, spesso senza pensarci troppo, raccolgono silenziosamente numerose informazioni sensibili. Tra le applicazioni più preoccupanti ci sono i social media, come TikTok, Instagram e Threads, che monitorano costantemente la posizione dell’utente, le sue abitudini di navigazione e addirittura i dati vocali.

Le app di social media possono accedere alle gallerie fotografiche dei dispositivi e usare l’intelligenza artificiale per analizzare immagini e metadati, rivelando potenzialmente la localizzazione geografica dell’utente.

Inoltre, anche le applicazioni per lo shopping raccolgono dati relativi alla cronologia degli acquisti, alla posizione e persino alla presenza offline nei pressi dei negozi fisici. I retailer possono tracciare i movimenti dei clienti attraverso le app, sia online che offline, creando un profilo dettagliato delle loro abitudini e comportamenti di acquisto.

Infine, le app per la salute e il fitness contribuiscono a creare un’immagine precisa dell’utente, raccogliendo alcuni dei dati personali più riservati, come parametri di salute e abitudini quotidiane, che potrebbero essere poi condivisi con terze parti.

“Sebbene la tecnologia sia ormai parte integrante della nostra vita, è facile lasciarsi conquistare da nuove applicazioni e dispositivi senza riflettere sui potenziali rischi in termini di privacy”, ha dichiaratoAnna Larkina, Security e Privacy Expert di Kaspersky. “Molte app sono progettate per sorprenderci con la loro praticità e le funzioni basate sull’intelligenza artificiale, ma spesso raccolgono dati in continuazione, senza che la maggior parte degli utenti ne sia consapevole. Guardando al futuro, con la diffusione degli smart device e delle app basate sull’intelligenza artificiale, sarà ancora più difficile capire chi ha accesso ai nostri dati e per quale scopo. Il rischio è che si crei un mondo digitale in cui la privacy non è più un valore predefinito, ma un lusso. È dunque fondamentale che gli utenti facciano un passo indietro, verifichino le autorizzazioni e chiedano maggiore trasparenza prima di permettere alle app di accedere alla loro vita personale.”

