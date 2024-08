Il prezzo fisso del gas conviene rispetto al variabilie

agenzia

Assoutenti fa i conti sul mercato libero

ROMA, 17 AGO – I contratti a prezzo fisso sul mercato libero del gas risultano più convenienti rispetto a quelli a prezzo variabile, situazione che invece si capovolge nel settore dell’ energia elettrica, dove si risparmia di più con le offerte legate all’ andamento del mercato. I dati arrivano da Assoutenti che ha svolto una indagine sulla base delle offerte pubblicate sull’apposito portale di Arera-Acquirente Unico. Per quanto riguarda il gas, considerando solo la migliore offerta per i contratti a prezzo fisso oggi presente sull’apposito portale, la bolletta di una famiglia con un consumo di 1.100 metri cubi annui varia dai circa 1.180 euro di chi risiede a Milano ai 1.350 euro annui di Roma – analizza Assoutenti – La stessa famiglia, se sceglie il prezzo variabile, spende dai 1.205 euro di Napoli agli oltre 1.370 euro di Palermo e Catanzaro fino a sfiorare i 1.380 euro annui a Roma. In media i contratti a prezzo variabile costano nelle principali città monitorate tra il +2,2% e il +3% rispetto a quelli a prezzo fisso. Situazione del tutto inversa per l’energia elettrica: in questo caso gli operatori (che per i contratti a prezzo fisso applicano una migliore offerta identica in tutte le città, mentre per il variabile diversificano tra nord e sud) garantiscono maggiori risparmi con i contratti a prezzo variabile, dove la minore spesa annua (considerando un consumo pari a 2700 kWh annui) è compresa tra il -9% e il -11% rispetto al fisso.

