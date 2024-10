agenzia

Ad Amsterdam i Ttf a 42,2 euro al megawattora

MILANO, 28 OTT – Avvio pesante per il prezzo del gas per le tensioni in Medioriente. Ad Amsterdam i contratti Ttf su novembre cedono il 2,9% a 42,2 euro al megawattora.

