agenzia

Nyt, si dimetterà entro gennaio

NEW YORK, 13 NOV – Il procuratore speciale Jack Smith, che ha incriminato Donald Trump per il 6 gennaio e le carte segrete a Mar-a-Lago, intende dimettersi prima che il presidente-eletto entri in carica a gennaio. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA