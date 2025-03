Il rendimento del Bund punta verso il 3%, cala lo spread

agenzia

In vista di maggior debito. Btp italiano sopra al 4%

MILANO, 12 MAR – Il rendimento del Bund tedesco punta verso la soglia del 3% per la prima volta da un anno e mezzo, trainato ancora dalle aspettative di un aumento del debito tedesco. Il rendimento del decennale è tornato a toccare oggi il 2,93%, già segnato la scorsa settimana, ai massimi da ottobre 2023, per le aspettative di un maggiore indebitamento per finanziare il piano per difesa e infrastrutture. Si è allargata così a 70 punti base, ai massimi da luglio 2022, la differenza rispetto al rendimento del Bund con scadenza due anni. L’effetto si è propagato nel corso della settimana passata anche sugli altri bond statali europei, tutti alle prese con la prospettiva di maggiori spese per la difesa. Il Btp decennale è tornato ora sopra al 4% già visto ieri, sui livelli di febbraio dello scorso anno. Lo spread Btp-Bund scende e si muove a 108,8 punti base.

