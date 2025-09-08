agenzia
Il rendimento dell’Oat francese in discesa al 3,41%
Sale a 6,3 punti lo spread con il Btp italiano
MILANO, 08 SET – Diminuisce il rendimento dell’Oat francese e si attesta al 3,41% ai livelli del 22 agosto. Non preoccupa evidentemente gli investitori, che guardano già al futuro nuovo governo, la sfiducia attesa oggi al governo di Francois Bayrou. Lo spread fra Oat e Bund tedesco scende a 76,3 punti base, quello con il Btp italiano sale a 6,3 punti mentre il rendimento del bond italiano resta al 3,47 per cento.
