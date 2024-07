Il rigassificatore di Ravenna in funzione l’1 aprile 2025

agenzia

Entro fine anno realizzate tutte le infrastrutture, poi collaudi

RAVENNA, 12 LUG – Il rigassificatore offshore di Ravenna entrerà in funzione a livello commerciale il primo aprile 2025. I lavori di realizzazione di tutte le infrastrutture saranno completati entro il 31 dicembre di quest’anno, mentre il primo trimestre dell’anno prossimo sarà dedicato ai collaudi. Lo ha detto l’ad di Snam, Stefano Venier, in una conferenza stampa tenutasi a Ravenna in occasione di una visita del ministro della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto. “Entro fine anno contiamo di realizzare tutte le infrastrutture, dall’inizio dell’anno prossimo la nave Bw Singapore potrà agganciarsi e ricevere anche la prima nave per fare tutti i test e le prove di verifica”, ha detto Venier. Per ora, ha spiegato il manager, “l’avanzamento dei lavori è assolutamente in linea con quelli che erano i programmi, la parte dei lavori a terra è stata completata oltre il 90% e per quanto riguarda i lavori a mare della piattaforma a cui verrà ancorata la Bw Singapore siamo oltre il 50%. Nei prossimi 3-4 mesi avremo un’accelerazione, siamo andati a vedere le infrastrutture in cantiere che sono quasi pronte e verranno montate nei prossimi mesi, contiamo di rispettare la scadenza di fine anno come data per il completamento dei lavori”.

