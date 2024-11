Il salone della giustizia compie 15 anni, a Roma dal 6 novembre

agenzia

Per l'apertura previsti La Russa e il ministro Nordio

ROMA, 04 NOV – Quindicesima edizione del Salone della Giustizia con la partecipazione dei massimi livelli della politica, dell’informazione e della società civile. Tre giorni di convegni, dibattiti e faccia a faccia. Introduce Alberto Balboni, presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato, promotore istituzionale del Salone. Sono poi previsti l’intervento del presidente del Senato Ignazio La Russa e del ministro della Giustizia Carlo Nordio intervistato dal direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci. Ciascuna delle tre giornate sarà contrassegnata da argomenti di attualità: di riforme parlerà il ministro Maria Elisabetta Casellati; di stabilità politica e sviluppo economico il ministro Adolfo Urso; di tutela dell’ambiente Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare. Coinvolti nei seguitissimi faccia a faccia anche Matteo Renzi, Giuseppe Conte, Carlo Calenda, Paola Severino, Andrea Ostellari, Andrea Delmastro, Francesco Boccia, Stefano Patuanelli e Tommaso Foti . Il Salone allarga la visione anche in campo internazionale: sul tema del dialogo tra le Corti di Giustizia europee, parleranno tra gli altri il presidente della Cassazione Margherita Cassano, Luciano Violante e Guido Alpa. Attesi ANCHE gli interventi di Paolo Gentiloni, della maltese Elena Grech, capo della rappresentanza della Commissione Europea in Italia; e in collegamento da Bruxelles, l’inviato speciale UE nel Golfo Persico, Luigi Di Maio. Nel pomeriggio della prima giornata, collegamento in diretta da Washington con l’ambasciatore d’Italia Maria Angela Zappia per commentare l’elezione del nuovo presidente Usa con analisti politici e sei direttori di quotidiani nazionali. Giovedì 7 si parlerá della crisi in Medio Oriente con Fiamma Nirenstein, in collegamento da Gerusalemme. Al Salone si discuterà anche di giustizia sociale e lavoro e dell’attualissimo tema dell’intelligenza artificiale e cyber security con i vertici Copasir, Dis e Agenzia per la cyber sicurezza nazionale. Il programma completo delle tre giornate dei lavori si può consultare su salonegiustizia.it

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA