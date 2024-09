agenzia

Adams non lascia anche se incriminato, 'Ascoltate nostra difesa'

NEW YORK, 26 SET – “Continuerò a svolgere il lavoro per cui sono stato eletto”. Lo ha detto il sindaco di New York Eric Adams, chiedendo ai cittadini pazienza: “Ascoltate la nostra difesa”. Adams è stato incriminato per corruzione e frode.

