Il sistema Pa-100 Ast di Sysmex: la rivoluzione nella diagnosi e nel trattamento delle infezioni urinarie

– Norderstedt, Germania 01/04/2025 — Questo sistema riduce il tempo di diagnosi delle infezioni urinarie a soli 15 minuti e individua l’antibiotico più efficace entro 30 minuti. Un’analisi pubblicata di recente evidenzia come, secondo le proiezioni simulate in Spagna, possa generare notevoli risparmi per il sistema sanitario. Vincitore del prestigioso Longitude Prize da 8 milioni di sterline, questo strumento innovativo sta cambiando il modo in cui si affronta la resistenza agli antibiotici a livello globale.