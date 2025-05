Il Tesoro vende 10 miliardi di titoli, tassi Btp in calo

agenzia

In asta bond a media e lunga scadenza. Decennale al 3,57%

ROMA, 29 MAG – Il Tesoro ha collocato in asta 10 miliardi di euro complessivi di titoli di Stato a media e lunga scadenza. Venduti 3,25 miliardi del Btp a cinque anni luglio 2030, con tasso medio del 2,73%, in calo di due centesimi; 3,25 miliardi del decennale ottobre 2035, con tasso in calo di cinque centesimi al 3,57%; 3,5 miliardi del nuovo CctEu a sette anni aprile 2034 con tasso del 3,28%. Lo comunica la Banca d’Italia.

