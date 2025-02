Il Trophy Tour del Mondiale per Club 2025 arriva in Italia

agenzia

A Torino nel fine settimana dell'1-2 febbraio

ROMA, 31 GEN – Dopo aver preso il via a New York, lo scorso 16 gennaio, e dopo le tappe che hanno coinvolto i tifosi di Benfica, Atletico Madrid, Manchester City e Porto, il Trophy Tour del Mondiale per Club FIFA 2025 arriva in Italia, a Torino, nel weekend del 1-2 febbraio. In occasione della partita Juventus-Empoli, in programma domenica 2 alle 12:30, in esclusiva su DAZN, Maurizio Scanavino, CEO di Juventus e Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia poseranno insieme al Trofeo realizzato da Tiffany & Co., che sarà esposto nell’atrio dell’Allianz Stadium dove i tifosi bianconeri saranno i primi in Italia a poterlo immortalare. Anche i tifosi connessi da casa per seguire il pre-partita, potranno vederlo insieme alla squadra di DAZN e l’Head of Football Institutional Relations di Juventus Giorgio Chiellini che lo presenterà ufficialmente.

