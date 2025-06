Il Vespucci verso Genova, martedì la chiusura del Tour Mondiale

agenzia

Mattarella presenzierà la cerimonia, poi drone show e concerto

ROMA, 08 GIU – L’Amerigo Vespucci è in viaggio verso Genova, dove è attesa martedì 10 giugno – la Giornata della Marina Militare – per la 18/ma ed ultima tappa del tour Mediterraneo che chiude il giro del mondo dopo quasi due anni di navigazione, 50 mila miglia percorse in 32 Paesi di tutto il globo. Martedì è in programma la cerimonia di chiusura alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, insieme con il ministro della Difesa Difesa Guido Crosetto, il capo di Stato Maggiore della Difesa, il generale Luciano Portolano, e quello della Marina Militare, l’ammiraglio Enrico Credendino. Al suo arrivo, il capo dello Stato riceverà il saluto alla voce e passerà in rassegna lo schieramento in mare dei mezzi della Marina Militare. Durante la cerimonia, in due momenti diversi, ci sarà il sorvolo delle Frecce Tricolori e di una formazione di aerei F35B e AV8B dell’Aviazione Navale. Prenderanno parte alla cerimonia anche gli ambasciatori italiani dei Paesi dove il Vespucci ha ormeggiato, facendo registrare, tappa dopo tappa, il tutto esaurito, da Darwin a Mumbai, passando per Buenos Aires, Tokyo e Los Angeles. Le celebrazioni per la conclusione del Tour Mondiale proseguiranno anche nella serata presso il Ponte Parodi, con un quadruplo appuntamento: il collegamento del programma “Cinque minuti” di Bruno Vespa con ospite Crosetto; “Buon Vento Italia” dalle 20.30 alle 21.05 condotto da Antonella Clerici e trasmesso in diretta su Rai Uno, che celebrerà non solo il ritorno di Nave Amerigo Vespucci ma sosterrà la prestigiosa candidatura Unesco della cucina italiana a patrimonio dell’umanità; seguirà il racconto, condotto da Serena Autieri, del Tour Mondiale Vespucci in video e musica a cura della formazione orchestrale “Meravigliosa” composta da 250 elementi delle bande delle Forze Armate e della Guardia di Finanza e dal coro del Teatro dell’Opera “Carlo Felice” di Genova. Serena Autieri si esibirà in anteprima anche con il brano “Meravigliosa” scritto ad hoc per nave Vespucci. Alle 22.20, a conclusione della cerimonia, il cielo di Genova ospiterà il più grande “Drone Show” mai visto in Italia: lo spettacolo vedrà figure larghe oltre duecento metri animarsi nel cielo, riflettendosi sull’acqua del porto e creando suggestivi giochi di luce tridimensionali. In chiusura anche uno spettacolo pirotecnico. Nei giorni successivi, fino al 15 giugno, il Villaggio Italia – l’expo itinerante che ha accompagnato il tour mondiale nato da un’idea del ministro della Difesa, Guido Crosetto – ospiterà tantissimi eventi, conferenze, show e mostre per dare il bentornato alla “nave più bella del mondo”.

