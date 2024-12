Ilary Blasi su Netflix dal 9 gennaio, tra guest anche Sciarelli

agenzia

Con Michelle Hunziker e Nicola Savino. Disponibile trailer

ROMA, 18 DIC – “Che cosa è questa serie? Ilary nella sua nuova Vita. La mia vita è un po’ cambiata”. Ilary Blasi torna dal 9 gennaio su Netflix con Ilary, la nuova serie di cui sono stati diffusi il trailer e le nuove immagini e che promette di mostrarla come non l’avete mai vista: autentica, brillante e irresistibile, con il suo inconfondibile mix di ironia e fascino. Diretta da Tommaso Deboni, scritta da Romina Ronchi, Peppi Nocera con Ennio Meloni e Jacopo Ghirardelli, e prodotta da Banijay Italia. Dopo averci raccontato con Unica la sua versione sulla dolorosa separazione dal marito, a un anno di distanza è pronta a farci entrare nella sua “nuova” vita. Ilary è una serie divertente, senza filtri, che trascina lo spettatore nel dietro le quinte della vita di una delle più grandi icone della tv italiana. Una donna in grado di far coesistere gli aspetti più glam delle giornate sotto i riflettori a quelli più riservati e intimi; che vive ogni giorno della sua vita così come è abituata a raccontarsi: con autoironia e leggerezza. Una vita che, adesso, è di nuovo pronta a riprendere il suo cammino con la solita determinazione, la simpatia di sempre, le amiche di sempre e Bastian, che per la prima volta vedremo e sentiremo raccontarsi, a partire dal giorno del loro primo incontro. La vedremo imbarcarsi in nuove sfide più “esistenziali” come iniziare a prendere lezioni di cucina (raggiungendo Ruben nel suo famoso terrazzo), o sconfiggere una delle sue più grandi paure (lanciarsi col paracadute). Addirittura nella serie arriverà a mettersi in gioco iscrivendosi all’università, così da provare a realizzare uno dei suoi più grandi sogni: diventare una criminologa! Ilary è una serie che indossa gli stessi panni della sua protagonista, così da riuscire a saltare con disinvoltura dal racconto del dietro le quinte di Battiti Live (con l’immancabile amico e spalla Alvin), a una giornata in compagnia della nonna novantenne alle prese con il rinnovo della patente; dal firmacopie a Tokyo del suo libro “che stupida” a una seduta dal cartomante a Roma con tanto di ansie e malintesi. Il gruppo delle sue amiche storiche (che comprende le sorelle Silvia e Melory Blasi) sono uno dei perni più esilaranti della sua vita e quindi della serie, ma non l’unico… oltre agli aperitivi, le vacanze in barca e i corsi di abbracci (lei odia gli abbracci!). Nella serie ci sarà spazio anche per volti molto noti della tv italiana, amici di Ilary di lunga data come i colleghi Michelle Hunziker e Nicola Savino; ma non solo ospiterà anche la presenza del più grande idolo televisivo di Ilary Blasi, la conduttrice del suo programma preferito Federica Sciarelli, che avrà un ruolo molto importante per una delle sue nuove scelte di vita.

