Imbrattarono Dito Cattelan: consulenza Montanari, ‘nessun danno’

agenzia

Tre attivisti a processo a Milano per aver lanciato vernice

MILANO, 02 DIC – L’opera ‘Love’ di Cattelan, meglio conosciuta come ‘Il Dito’ di piazza Affari a Milano, contro la quale tre attivisti di Ultima Generazione hanno lanciato della vernice lavabile nel gennaio del 2023, non ha riportato nessun danno. È quanto sostiene il rettore dell’Università per Stranieri di Siena, Tomaso Montanari, sentito oggi in aula come consulente della difesa nel processo a carico degli ambientalisti per imbrattamento di beni culturali. “La mia relazione – ha spiegato il professore – dice che dal punto di vista della storia dell’arte non c’è nessun danno all’opera. Non c’è un danno nemmeno soggettivamente, come dimostra ciò che ha scritto anche l’autore: non c’è un’offesa. Queste opere – ha aggiunto davanti al giudice milanese Maria Teresa Guadagnino – nascono per essere interrattive nella storia dell’arte, cioè portano il loro effetto sul pubblico a patto che il pubblico non sia passivo, ma interagisca con l’opera”. Nell’udienza di oggi, poi, uno degli imputati è stato interrogato, sottolineando che “il motivo del gesto era portare all’attenzione pubblica, in una maniera che fosse efficace, il problema delle conseguenze della crisi climatica. Abbiamo colpito il basamento”. Come ha poi precisato un’altra attivista, rendendo dichiarazioni spontanee, si trattava di “pittura diluita al 50% con acqua, perché parte della strategia del movimento è avere semplicemente un punto di rottura per poi aprire un dialogo. Quindi l’intenzione non è mai stata quella di danneggiare”. Il processo a carico dei ragazzi, tutti difesi dall’avvocato Gilberto Pagani e già inseriti in un programma di giustizia riparativa, è stato rinviato al prossimo 3 marzo, quando è prevista la discussione delle parti e la sentenza.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA