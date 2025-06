Impennata di caldo, domani 13 città bollino rosso e 10 arancione

agenzia

Più del doppio rispetto ad oggi, il bollettino del ministero

ROMA, 26 GIU – Impennata di caldo in Italia. Domani sono previsti 13 bollini rossi, più del doppio rispetto ad oggi che sono sei, secondo il bollettino aggiornato del Ministero della Salute. Le città interessate il 27 giugno dal livello 3 di caldo sono Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Roma, Torino, Venezia, Verona. Sempre domani saranno 10 le città contraddistinte dal bollino arancione (Cagliari, Catania, Latina, Napoli, Palermo, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Trieste, Viterbo). Nel resto d’Italia solo quattro bollini gialli, nelle città di Bari, Civitavecchia, Genova, Messina. Il livello 3 – spiega il Ministero della Salute – indica condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sulle persone a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Tanto più prolungata è l’ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute.

