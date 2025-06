Imprese: Boschi (Iv), ‘scelte politiche sbagliate compromettono sviluppo’

agenzia

Roma, 13 giu. “In un contesto economico segnato da instabilità e crescita debole, le imprese italiane continuano a dimostrare coraggio, visione e capacità di innovare. Ma non basta. Servono scelte politiche concrete: meno burocrazia, più investimenti su formazione, digitale e intelligenza artificiale”. Così la presidente dei deputati di Italia Viva Maria Elena Boschi intervenendo al festival dell’imprenditore in corso a Roma.

“Il mercato è cambiato e noi siamo indietro, come Italia e come Europa. Il divario tra Europa e Stati Uniti, in termini di PIL e di investimenti sull’innovazione, è ormai strutturale. Basti pensare che nel 2025 le prime tre big tech americane prevedono di investire oltre 300 miliardi di dollari in intelligenza artificiale, a fronte degli 800 milioni stanziati dal governo italiano. Questo squilibrio – sottolinea – rischia di compromettere la competitività del nostro sistema industriale nei prossimi anni. Gli altri corrono, noi rischiamo di restare fermi”.