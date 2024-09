Imprese: Meloni, ‘possiamo lasciare mondo a bocca aperta, è ora di farci rincorrere’ (2)

agenzia

“Lo possiamo fare soprattutto se ci lavoriamo insieme – ha proseguito la premier – e se ci rimbocchiamo le maniche insieme, se crediamo un po’ più a noi stessi, se riusciamo a valorizzare un po’ di più le cose belle che accadono in questa nazione invece di valorizzare sempre e solo quello che va male. Perché alla fine, se non ci crediamo noi, non possiamo convincere nemmeno gli altri. Io credo e vedo un’Italia stimata, amata, ricercata nel mondo. So che quell’Italia stimata, amata e ricercata nel mondo ce l’ho dietro alle spalle e sono pronta ad aprire tutte le porte che è necessario aprire, ma poi ci dobbiamo credere insieme e camminare mano nella mano”, ha concluso.

