IMS Srl: due nuove certificazioni a conferma di un impegno verso qualità e sostenibilità

agenzia

– Con le certificazioni UNI ISO 26000 e ISO 45001, IMS Srl rafforza il proprio impegno verso la qualità e la sostenibilità, puntando alla certificazione ESG entro l’anno.Milano, 21 gennaio 2025.Un nuovo capitolo si aggiunge alla storia di IMS Srl, che opera nel settore della micronizzazione: l’azienda ha da poco ottenuto due certificazioni di rilievo internazionale. Si tratta della UNI ISO 26000, relativa all’adozione di un codice etico ispirato ai più alti standard di responsabilità sociale, e della ISO 45001, che certifica un sistema di gestione avanzato per la sicurezza sul lavoro.

Queste nuove certificazioni si aggiungono a una lunga serie di riconoscimenti già ottenuti dall’azienda, tra cui l’ISO 9001:2015 per la qualità, l’ISO 14001:2015 per la gestione ambientale, e le certificazioni AIFA,US Food and Drug administration e PMDA Japan, fondamentali nel settore farmaceutico per garantire standard rigorosi di qualità e sicurezza, oltre a molte altre che attestano l’impegno costante verso l’eccellenza e la sostenibilità. “Ogni certificazione rappresenta per noi non solo un traguardo, ma anche una responsabilità: quella di garantire ai nostri partner standard sempre più elevati e un approccio tecnico all’avanguardia,” commenta Riccardo Cassotti, QP and Technical Director.

Al tempo stesso, l’azienda si distingue per un impegno concreto verso la sostenibilità, integrando pratiche innovative che riducono l’impatto ambientale e promuovono una crescita responsabile, capace di rispondere alle sfide del futuro. “Il nostro obiettivo è costruire un modello d’impresa che non si limiti a essere competitivo, ma che contribuisca concretamente a un futuro sostenibile e condiviso,” afferma Elena Marangoni, CEO e Owner di IMS Srl.

Guardando al futuro, IMS Srl mira a ottenere entro l’anno la certificazione ESG (Environmental, Social, and Governance), consolidando ulteriormente la grande affidabilità che le viene riconosciuta tra gli addetti ai lavori, sia per la qualità dei prodotti e dei servizi che per l’impegno verso la comunità e l’ambiente.