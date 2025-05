In 350.000 online a caccia di un biglietto per Napoli-Cagliari

agenzia

Boom per match che può assegnare lo scudetto

NAPOLI, 19 MAG – Un boom a caccia di un posto al Maradona per il match finale del campionato contro il Cagliari: in questi minuti sono addirittura oltre 350.000 persone nella coda virtuale per l’acquisto dei biglietti. I tagliandi per il match di venerdì sera al Maradona contro il Cagliari, sono stati infatti messi in vendita da oggi alle 15 per i possessori della carta fedeltà dello stadio per il match di venerdì che alle 20.45 assegnerà lo scudetto alla squadra azzurra se batterà il Cagliari, visto il vantaggio rimasto di un punto sull’Inter, secondo. Un match per il quale il tecnico Antonio Conte ieri sera dopo la fine della partita contro il Parma ha dato un ruolo importante ai tifosi: “quello che mi sento di dire ai napoletani – ha detto ieri sera – è di rimanere concentrati e sul pezzo. Non tiriamo fuori bandiere con numeri a caso. I ragazzi hanno bisogno di essere spinti verso un traguardo storico. Da gennaio in poi abbiamo fatto qualcosa di straordinario, gestendo sempre situazioni di emergenza. Oggi vederci in testa alla classifica ci deve dare grande orgoglio, perché abbiamo dovuto superare tante difficoltà. Dobbiamo fare quest’ultimo passo insieme con i tifosi. Se dovesse accadere, allora sì che dobbiamo celebrarlo come Dio comanda”. Una forte spinta ai tifosi azzurri che stanno rispondendo in massa cercando di trovare un posto in una serata che si annuncia uno dei pezzi della storia del club azzurro. Per chi ha la tessera del club i prezzi sono: Curve inferiori 40 euro; curve superiori 55 euro; distinti inferiori 75 euro; disinti superiori 105 euro; distinti superiori premium 120 euro; tribuna Nisida 125 euro; tribuna Posillipo 150 euro; tribuna Posillipo Premium 175 euro.

