In 6 mesi le entrate tributarie aumentano di 8,5 miliardi

agenzia

Bankitalia, a 257,3 miliardi, in aumento del 3,4%

ROMA, 14 AGO – A giugno le entrate tributarie contabilizzate nel bilancio dello Stato sono state pari a 43,8 miliardi, in aumento del 4,2 per cento (1,8 miliardi) rispetto al corrispondente mese del 2024. Nei primi sei mesi del 2025 le entrate tributarie sono state pari a 257,3 miliardi, in aumento del 3,4% (+8,5 miliardi) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Lo comunica Bankitalia.

