agenzia
++ In agosto crolla l’indice Zew Germania a 34,7 punti ++
La rilevazione sul sentimento dell'economia segna 34,7 punti
BERLINO, 12 AGO – In agosto la rilevazione dell’Istituto Zew sul sentimento dell’economia tedesca segna un vistoso calo con 34,7 punti, una flessione in parte prevista dalle stime che anticipavano l’indice a 38 punti. A luglio l’indice aveva registrato una leggera salita rispetto alle previsioni, segnando 57,7 punti contro le stime comprese tra 50,5 e 50,8.
COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA