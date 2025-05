In Arabia sicuri, Simone Inzaghi ha detto sì all’Al Hilal

agenzia

Per tv saudita addio tecnico a Inter subito dopo finale a Monaco

ROMA, 25 MAG – In Arabia Saudita ne sono certi: Simone Inzaghi ha già detto sì all’Al Hilal, club che potrebbe guidare fin da giugno al Mondiale per club. Secondo quanto riferisce l’emittente SSC Tv, l’attuale tecnico dell’Inter avrebbe già dato il proprio assenso per trasferirsi nel club campione in carica in patria che gli avrebbe offerto un biennale a 25 milioni di euro netti all’anno. L’addio di Inzaghi all’Inter, sempre secondo SSC Tv, avverrebbe subito dopo la finale di Champions a Monaco di Baviera fra i nerazzurri e il Psg, a prescindere dal risultato di questa sfida. Se così fosse, l’Al Hilal, che attualmente è allenato ‘ad interim’ dal saudita Mohammad Al Shalhoub dopo l’addio del portoghese Jorge Jesus, potrebbe avere Inzaghi come allenatore fin dal Mondiale per club in programma da metà giugno negli Usa. Sempre secondo la Tv araba, nei prossimi giorni un rappresentante di Inzaghi sarà a Riad per finalizzare l’accordo.

