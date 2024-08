In Argentina video shock dell’ex presidente con una giornalista

agenzia

Il commento di Milei, 'la vergogna non è sufficiente'

BUENOS AIRES, 18 AGO – In Argentina è diventato di dominio pubblico un video shock della conduttrice tv e influencer Tamara Pettinato, con l’ex capo di Stato Alberto Fernandez, accusato tra l’altro di lesioni gravi, abuso di potere e minacce coercitive contro l’ex compagna Fabiola Yanez. Nel filmato (l’ultimo di tre), che si riferisce ad un incontro tra Fernandez e Pettinato alla Casa Rosada del gennaio del 2022 , pubblicato in esclusiva dal portale argentino Infobae, la giornalista compare seduta sulla poltrona presidenziale. All’inizio del video si sente l’ex capo di Stato flirtare: “Ora devi dirmelo”. “Ti amo molto, ti amo”, risponde Pettinato. “Sei sicura?”, chiede l’ex presidente. La conduttrice scherza: “Più o meno. Ma ora che sono presidente, ti farò uccidere”. “Ma mi ami o non mi ami?”, insiste ancora Fernandez, mentre registra con il suo cellulare. “Io ti amo. Ed è per questo che ora ti ucciderò”, conclude Pettinato. Il nuovo video arriva nel bel mezzo del clamore scatenato dalla denuncia dell’ex primera dama: nei giorni scorsi Yanez aveva accusato Fernandez di maltrattamenti, durante la loro convivenza nella residenza presidenziale di Olivos. “La vergogna non è sufficiente”, ha commentato il presidente, Javier Milei dal suo profilo X.

