In arrivo 48 ore di forte maltempo per una doppia perturbazione

agenzia

iLMeteo.it, colpite Sicilia, Sud peninsulare e Nord-Est

ROMA, 15 MAG – In arrivo nelle prossime 48 ore di forte maltempo su alcune zone del nostro Paese. E’ massima allerta per nubifragi, vento e mareggiate su Sicilia e Calabria, in parte anche sul Sud della Sardegna e sul resto del meridione. Sono queste in estrema sintesi le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it che conferma lo scontro tra un ciclone tunisino e un fronte polacco. “Nel corso delle prossime ore le piogge più intense sono previste sulla Sicilia, su cui cadranno fino ed oltre i 100 mm. Dal pomeriggio altre piogge torrenziali colpiranno le medesime aree e anche il resto del Sud peninsulare mentre migliorerà in Sardegna”. Nella seconda parte di oggi, vedremo anche gli effetti della seconda perturbazione che porterà acquazzoni, temporali e forti grandinate al Nord-Est poi verso Ovest. Venerdì, invece, è prevista la fusione dei due fronti perturbati con nubifragi al Sud e sul Medio Adriatico, colpi di vento, mareggiate e fenomeni violenti. Sabato e domenica in tempo migliorerà: prevarranno le schiarite anche se non mancheranno ancora dei rovesci sparsi, specie nelle ore pomeridiane e a ridosso dei rilievi del centronord. Ma la nuova settimana incomincerà con altre perturbazioni dal settore atlantico. “Piogge e rovesci – conclude Tedici – colpiranno l’Italia a carattere sparso almeno fino venerdì, specie il centronord”. Nel dettaglio: – Giovedì 15. Al Nord: peggiora entro il pomeriggio ad iniziare dal Triveneto. Al Centro: asciutto, ma spesso nuvoloso, piovaschi in Sardegna. Al Sud: maltempo forte a partire dalla Sicilia. – Venerdì 16. Al Nord: bel tempo prevalente, fresco al mattino. Al Centro: forte maltempo sulle adriatiche. Al Sud: forte maltempo. – Sabato 17. Al Nord: più soleggiato salvo locali rovesci. Al Centro: più soleggiato salvo isolati rovesci. Al Sud: qualche pioggia in Calabria. Tendenza: sole e rovesci domenica, nuova settimana ancora instabile con piogge al Centro-Nord, caldo al Sud.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA