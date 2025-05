In arrivo a Ravenna 67 migranti sulla nave della ong Solidaire

agenzia

L'attracco previsto per martedì mattina a Marina

ROMA, 04 MAG – Sono 67 i migranti sulla nave della ong Solidaire il cui arrivo è previsto per martedì mattina al porto di Ravenna. Per lo scalo romagnolo si tratta del 19esimo sbarco dal 31 dicembre 2022, data del primo. L’attracco avverrà a Marina di Ravenna, alla banchina della Fabbrica Vecchia. Per Solidaire si tratta della prima volta a Ravenna dove l’ultimo sbarco è avvenuto il 22 aprile scorso: in quella occasione 82 migranti sulla nave Life Support per un totale di 1.833 persone arrivate in quasi due anni e mezzo.

