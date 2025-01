In arrivo legge quadro su nucleare, attesa a fine gennaio

agenzia

Nascerà un'agenzia di controllo, due anni per l'attuazione

ABU DHABI, 16 GEN – Il governo, a quanto si apprende, varerà il disegno di legge quadro sull’energia nucleare entro fine gennaio. Sono in corso le ultime verifiche sul testo, come riferiscono fonti dell’esecutivo, che poi approderà in una delle prossime riunioni del Consiglio dei ministri. Sarà prevista la costituzione di un’agenzia di controllo sul nucleare e, spiegano le stesse fonti, per le norme di attuazione della legge delega si stima siano necessari circa due anni.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA